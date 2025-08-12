circle x black
Cerca nel sito
 

Italia nella morsa del caldo, sale l'allerta afa: oggi 11 bollini rossi

Mercoledì 13 agosto sarà la giornata di maggiore allerta con 16 città 'roventi'

Una ragazza si rinfresca alla fontana (Fotogramma)
Una ragazza si rinfresca alla fontana (Fotogramma)
12 agosto 2025 | 07.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

In Italia sale ancora il caldo e l'afa e il livello di allerta per le alte temperature previste in una buona parte delle 27 città monitorate dal ministero della Salute nei bollettini giornalieri.

Da oggi a mercoledì sarà un crescendo con temperature sempre più alte. Si passerà, infatti, dalle 11 città da bollino rosso di oggi, martedì 12 agosto (Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Torino, Milano, Perugia, Rieti e Roma) alle sedici di mercoledì 13 agosto (Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo). Bollino arancione, oggi, per Campobasso, Genova, Venezia, Verona e Viterbo, e i gialli per Ancona, Civitavecchia, Napoli Palermo e Trieste.

Mentre appare meno 'rovente' la situazione in diverse città del Sud. I 6 bollini verdi di questi giorni sono per lo più al Meridione: Bari, Cagliari, Catania, Messina, Pescara e Reggio Calabria.

Previsioni meteo

Per tutta la settimana che precede Ferragosto e per il giorno stesso, l'anticiclone africano Caronte continuerà a dominare l'Italia. Questo si tradurrà, spiega Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, in un'intensa ondata di caldo con cielo prevalentemente sereno su gran parte del Paese. Le uniche eccezioni a questo scenario rovente saranno le zone montuose, dove qualche temporale di calore potrà portare un po' di sollievo, specialmente tra martedì 12 e mercoledì 13. Si prevede che Caronte inizierà a perdere potenza solo nell'ultima decade del mese, anche se una rinfrescata significativa non è ancora del tutto certa. Fino ad allora, l'Italia sarà avvolta da un caldo opprimente, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
caldo in Italia oggi caldo in Italia 2025 caldo in Italia fino a quando caldo in Italia quanto dura
Vedi anche
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video
Incendio sull'A1, a fuoco ruota cisterna Gpl: le immagini - Video
News to go
Vacanze estate 2025, fuga dall'afa: boom turisti in montagna
News to go
Al-Jazeera: "Uccisi a Gaza 5 nostri reporter"
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi
News to go
Shein, multa dell'Antitrust da 1 milione di euro
News to go
Scioperi aerei e treni, la situazione in Italia e l’allerta per viaggi all'estero


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza