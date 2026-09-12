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MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint a Misano: orari e dove vederle in tv

Il Motomondiale torna in pista sul circuito romagnolo

Marc Marquez - Ipa/Fotogramma
Marc Marquez - Ipa/Fotogramma
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12 settembre 2026 | 06.39
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la MotoGp. Oggi, sabato 12 settembre, il Mondiale torna protagonista con le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio di San Marino sul circuito di Misano Adriatico - in diretta tv e streaming. Nell'ultima gara disputata due settimane fa, a trionfare è stata la Ducati di Marc Marquez, che si è imposta ad Aragon davanti alla Ktm di Pedro Acosta e all'Aprilia di Marco Bezzecchi. A caccia di riscatto Pecco Bagnaia dopo le ultime prestazioni deludenti.

MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint: gli orari

Le qualifiche e la gara Sprint del Gp di San Marino di MotoGp sono in programma oggi, sabato 12 settembre. La griglia di partenza si definirà a partire dalle ore 10.50, mentre per la gara corta bisognerà aspettare le 15.

MotoGp, dove vedere qualifiche e gara Sprint in tv

Le qualifiche e la gara Sprint del Gp di Aragon di MotoGp saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport, ma disponibili anche in chiaro su TV8. Gli appuntamenti si potranno seguire inoltre in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8.

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motogp gp san marino orari sprint gp san marino motogp misano
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