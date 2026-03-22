MotoGp, oggi Gp Brasile: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

Torna in pista la MotoGp. Oggi, domenica 22 marzo, il Motomondiale riparte con il Gran Premio del Brasile - in diretta tv e streaming - secondo appuntamento della nuova stagione dopo il Gp di Thailandia, dopo le qualifiche e la gara Sprint di ieri.

A Burinam a trionfare è stata l'Aprila di Marco Bezzecchi, con la KTM di Pedro Acosta seconda e Fernandez terzo. A caccia di riscatto le due Ducati di Marc Marquez, campione del mondo in carica e costretto al ritiro in Thailandia, e Pecco Bagnaia, nono al traguardo.

MotoGp, la griglia di partenza del Gp Brasile

Ecco la griglia di partenza del Gran Premio del Brasile:

1 F. Di Giannantonio (VR46)

2 M. Bezzecchi (Aprilia)

3 M. Marquez (Ducati)

4 F. Quartararo (Yamaha)

5 J. Martin (Aprilia)

6 A. Ogura (Trackhouse)

7 F. Aldeguer (Gresini)

8 A. Marquez (Gresini)

9 P. Acosta (KTM)

10 J. Zarco (Honda)

11 F. Bagnaia (Ducati)

12 T. Razgatlioglu (Yamaha)

13 J. Mir (Honda)

14 D. Moreira (Honda)

15 F. Morbidelli (VR46)

MotoGp, orario e dove vedere Gp Brasile in tv

Il Gran Premio del Brasile sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La gara si potrà seguire anche in chiaro, ma in differita a partire dalle 21.30, su TV8. Il Gp sarà disponibile inoltre anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e, quando previsto, sulla piattaforma web di TV8.