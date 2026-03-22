MotoGp, oggi Gp Brasile: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

Il Motomondiale torna in pista dopo la Thailandia
Torna in pista la MotoGp. Oggi, domenica 22 marzo, il Motomondiale riparte con il Gran Premio del Brasile - in diretta tv e streaming - secondo appuntamento della nuova stagione dopo il Gp di Thailandia, dopo le qualifiche e la gara Sprint di ieri.
A Burinam a trionfare è stata l'Aprila di Marco Bezzecchi, con la KTM di Pedro Acosta seconda e Fernandez terzo. A caccia di riscatto le due Ducati di Marc Marquez, campione del mondo in carica e costretto al ritiro in Thailandia, e Pecco Bagnaia, nono al traguardo.
Ecco la griglia di partenza del Gran Premio del Brasile:
1 F. Di Giannantonio (VR46)
2 M. Bezzecchi (Aprilia)
3 M. Marquez (Ducati)
4 F. Quartararo (Yamaha)
5 J. Martin (Aprilia)
6 A. Ogura (Trackhouse)
7 F. Aldeguer (Gresini)
8 A. Marquez (Gresini)
9 P. Acosta (KTM)
10 J. Zarco (Honda)
11 F. Bagnaia (Ducati)
12 T. Razgatlioglu (Yamaha)
13 J. Mir (Honda)
14 D. Moreira (Honda)
15 F. Morbidelli (VR46)
Il Gran Premio del Brasile sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La gara si potrà seguire anche in chiaro, ma in differita a partire dalle 21.30, su TV8. Il Gp sarà disponibile inoltre anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e, quando previsto, sulla piattaforma web di TV8.