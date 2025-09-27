circle x black
MotoGp, oggi si corre in Giappone: orario, griglia di partenza e dove vederla in tv

La Ducati di Bagnaia cerca il bis dopo il trionfo nella Sprint, mentre Marquez vuole festeggiare il Mondiale

Pecco Bagnaia - Afp
28 settembre 2025 | 00.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la MotoGp. Oggi, domenica 28 settembre, va in scena il Gran Premio del Giappone, - in diretta tv e in streaming - l'appuntamento del Mondiale che può consegnare il titolo alla Ducati di Marc Marquez. Il pilota spagnolo partirà dalla quarta posizione, mentre il compagno di scuderia Bagnaia scatterà dalla pole position dopo aver fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche. Proprio Pecco ha dominato la gara Sprint di ieri a Motegi, dove è tornato a vincere davanti a Marquez, secondo, e alla KTM di Pedro Acosta.

MotoGp, la griglia di partenza del Gp Giappone

Ecco la griglia di partenza del Gran Premio del Giappone:

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Joan Mir (Honda)

3. Marc Marquez (Ducati)

4. Pedro Acosta (KTM)

5. Fabio Quartararo (Yamaha)

6. Franco Morbidelli (VR46)

7. Luca Marini (Honda)

8. Alex Marquez (Ducati Gresini)

9. Marco Bezzecchi (Aprilia)

10. Raul Fernandez (Aprilia)

11. Johann Zarco (Honda)

12. Fabio Di Giannantonio (VR46)

13. Ai Ogura (Aprilia)

14. Jack Miller (Yamaha)

15. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini)

16. Miguel Oliveira (Yamaha)

17. Jorge Martin (Aprilia)

18. Brad Binder (KTM)

19. Alex Rins (Yamaha)

20. Takaaki Nakagami (Honda)

21. Enea Bastianini (KTM)

22. Somkiat Chantra (Honda)

23. Maverick Vinales (KTM)

MotoGp, orario e dove vedere Gp Giappone in tv

Il Gp del Giappone di MotoGp è in programma oggi, domenica 27 settembre, alle 7 ora italiana. La gara si potrà seguire in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, ma sarà trasmessa anche in chiaro, in differita alle 14.05, su TV8. La corsa sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW, oltre che sulla piattaforma web di TV8 quando previsto.

