Sul circuito 'Ricardo Tormo' si corre l'ultima gara dell'anno e l'ultima della carriera di Marc Marquez
Si corre l'ultima gara del motomondiale 2026. Oggi, domenica 29 novembre, la MotoGp scende in pista con il Gran Premio di Valencia - in diretta tv e streaming - sul circuito 'Ricardo Tormo'. Sarà anche l'ultima gara della carriera di Marc Marquez che una settimana fa a conquistato il suo decimo titolo mondiale a Portimao. Marco Bezzecchi scatterà dalla pole position, proprio davanti a Marquez.
Questa la griglia di partenza del Gp di Valencia:
1 Marco Bezzecchi Aprilia
2 Marc Marquez Ducati
3 Raul Fernandez Aprilia
4 Alex Marquez Ducati
5 Jorge Martin Aprilia
6 Fabio Di Giannantonio Ducati
7 Enea Bastianini Ktm
8 Pol Espargaro Ktm
9 Fermin Aldeguer Ducati
10 Pedro Acosta Ktm
11 Ai Ogura Aprilia
12 Joan Mir Honda
13 Brad Binder Ktm
14 Iker Lecuona Ducati
15 Johann Zarco Honda
16 Fabio Quartararo Yamaha
17 Franco Morbidelli Ducati
18 Diogo Moreira Honda
19 Luca Marini Honda
20 Jack Miller Yamaha
21 Augusto Fernandez Yamaha
22 Alex Rins Yamaha.
Il Gran Premio del Portogallo di MotoGp è in programma oggi, domenica 29 novembre, alle ore 14. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport. In streaming si potrà seguire sull'app SkyGo, su NOW.