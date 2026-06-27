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MotoGp, si corre in Olanda: orario e dove vedere qualifiche e gara sprint Gp Assen

A caccia di riscatto il leader del Mondiale Marco Bezzecchi, caduto a Brno

Bezzecchi - IPA
Bezzecchi - IPA
27 giugno 2026 | 06.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La MotoGp torna protagonista. Oggi, sabato 27 giugno, il Motomondiale torna in pista con le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio d'Olanda, in diretta tv e streaming. Si riparte dopo il successo della Ducati di Marc Marquez in Repubblica Ceca, seguito dalla Trackhouse di Ai Ogura e dal compagno di scuderia Pecco Bagnaia. A caccia di riscatto il leader del Mondiale Marco Bezzecchi, caduto a Brno. Ecco orario, programma di giornata e dove vedere tutti gli appuntamenti del Gp di Assen in tv e streaming.

MotoGp Olanda, programma oggi

Oggi, sabato 27 giugno, sono previste le qualifiche del Gp di Assen alle 10:45. Alle 14:55 inizierà invece la gara sprint, con cui verranno assegnati i primi punti del weekend.

MotoGp Olanda, dove vedere qualifiche e gara sprint

Le qualifiche e la gara sprint del Gp d'Olanda si MotoGp saranno visibili su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, ma anche in chiaro su Tv8. Gli appuntamenti saranno visibili anche in streaming su Sky Go, Now e su Tv8.it (gratis).

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