MotoGp, ordine d'arrivo gara Sprint Gp Americhe e classifica Mondiale

Jorge Martin ha vinto la gara Sprint del Gran Premio delle Americhe e si è preso anche la testa del Mondiale. Oggi, sabato 28 marzo, il pilota spagnolo ha trionfato nella gara corta sul circuito di Austin sorpassando la Ducati di Pecco Bagnaia, secondo, all'ultimo giro, e approfittando della caduta del compagno in Aprilia Marco Bezzecchi, scivolato a tre giri dal termine quando si trovava in terza posizione, poi conquistata dalla KTM di Pedro Acosta. Il pilota italiano cede così il primo posto nella classifica Piloti proprio allo spagnolo, che vola a +1.

Gp Americhe, gara Sprint: ordine d'arrivo

L'ordine di arrivo della gara Sprint del Gran Premio delle Americhe di MotoGp:

1. Jorge Martin (Aprilia)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Pedro Acosta (KTM)

4. Enea Bastianini (KTM)

5. Alex Marquez (Ducati)

6. Luca Marini (Honda)

7. Ai Ogura (Aprilia)

8. Raul Fernandez (Aprilia)

9. Johann Zarco (Honda)

10. Fermin Aldeguer (Ducati)

11. Fabio Quartararo (Yamaha)

12. Brad Binder (KTM)

13. Franco Morbidelli (Ducati)

14. Jack Miller (Yamaha)

15. Joan Mir (Honda)

16. Alex Rins (Yamaha)

17. Marc Marquez (Ducati)

MotoGp, classifica Mondiale

La classifica del Mondiale Piloti di MotoGp dopo la gara Sprint del Gp delle Americhe:

1. Jorge Martin 57 punti

2. Marco Bezzecchi 56

3. Pedro Acosta 49

4. Fabio Di Giannantonio 37

5. Ai Ogura 36

6. Marc Marquez 34

7. Raul Fernandez 31

8. Pecco Bagnaia 19

9. Alex Marquez 18

10. Luca Marini 15