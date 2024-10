Torna in pista la MotoGp. Dopo la gara Sprint dominata e vinta da Enea Bastianini, con Martin secondo e Bagnaia terzo, oggi, domenica 27 ottobre, si corre il Gp di Thailandia, sul circuito di Buriram. Appuntamento cruciale per il mondiale piloti: Martin guida la classifica con 22 punti di vantaggio su Bagnaia, campione del mondo in carica, chiamato ad accorciare per sperare nel terzo titolo consecutivo.

Gp Thailandia: quando si corre e dove vederlo

L'appuntamento con il Gp di Thailandia è fissato alle 9 ora italiana di oggi, domenica 27 ottobre. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali SkySport e visibile anche in streaming su NOW e sull'app SkyGo.