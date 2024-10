MotoGP – Bagnaia, in Thailandia, è primo nella griglia dei favoriti Martín vuole bissare il 2023: Jorge vincente a 3,00 su Sisal.it

Roma, 24 ottobre 2024 – Il Motomondiale 2024 è arrivato alle battute finali e dopo la tappa australiana si trasferisce a Buriram dove, nel weekend, si disputa il Gran Premio di Thailandia. Gli esperti Sisal si aspettano il riscatto, in MotoGP, di Pecco Bagnaia che, dopo Phillip Island, vuole accorciare il gap in classifica da Jorge Martín: il campione del mondo è dato vincente a 2,50 per la Sprint del sabato mentre il successo domenicale è offerto a 2,25. Il numero 1 della Ducati Factory, a Buriram, ha vinto solo nel 2018 ma in Moto2 quando conquistò il titolo iridato di categoria.

Alle spalle di Pecco, nella griglia dei favoriti, si piazza l’attuale leader mondiale Jorge Martín che, sui tornanti tailandesi, lo scorso anno fece en plein vincendo in entrambi i giorni di gara. Stavolta lo spagnolo della Pramac si gioca vincente al sabato a 2,75 mentre si sale leggermente, a 3,00, per il successo nella gara lunga.

Marc Márquez, unico ad aver vinto due volte in Thailandia, è determinato ad aumentare il bottino stagionale che parla di quattro successi tra Sprint e Gara lunga. Il Cabroncito è offerto primo sotto la bandiera a scacchi a 3,75 per la Sprint e 3,00 per la domenica.

Restando alla Gara lunga, il solo Enea Bastianini, vincente a 7,50, sembra in grado di impensierire i primi tre della classifica mondiale: Brad Binder, KTM, si gioca vincente a 20 mentre la vittoria di uno tra Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Maverick Viñales e Álex Márquez pagherebbe 33 volte la posta.

