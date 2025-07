Motonautica: Mondiale Off Shore 2025 dal 3 al 6 luglio a Rodi Garganico

Le acque cristalline del Gargano si preparano a ospitare un evento straordinario: il Campionato del Mondo di Off Shore - Grand Prix Regione Puglia -Trofeo Città di Rodi Garganico - Memorial Mario Paolo Masiero, che porterà a Rodi Garganico i migliori piloti internazionali della motonautica mondiale. Una manifestazione ad alto tasso di adrenalina che trasformerà il porto turistico in un palcoscenico marino senza precedenti. Dal 3 al 6 luglio, la città sarà al centro dell’attenzione mondiale grazie a una kermesse che unisce sport, passione e territorio. Gare mozzafiato, imbarcazioni di ultima generazione e una cornice paesaggistica da sogno renderanno questa edizione del Mondiale Offshore un evento memorabile per partecipanti e spettatori.

Main partner dell’evento è la Regione Puglia – Assessorato allo Sport, a conferma dell’impegno delle istituzioni regionali nella promozione dello sport e della valorizzazione del territorio. L’evento si svolge sotto l’egida della FIM – Federazione Italiana Motonautica e della UIM – Union Internationale Motonautique, le più alte autorità sportive nel settore della motonautica. Organizzato con il patrocinio del Comune di Rodi Garganico e con il supporto di partner locali e internazionali, il Mondiale Offshore 2025 rappresenta un’opportunità unica per promuovere il patrimonio naturale e culturale del Gargano attraverso lo sport.

"Siamo orgogliosi di ospitare una competizione di tale livello – ha dichiarato il Sindaco Carmine D'Anelli – e di mostrare al mondo la bellezza e l’accoglienza del nostro territorio". "La motonautica è spettacolo, tecnica e passione. Portare un evento mondiale in un luogo straordinario come Rodi Garganico è il segno tangibile della crescita del nostro sport e della sua capacità di coinvolgere territori e comunità. Ma è anche una scelta che unisce cuore e visione. Non è, infatti, solo una competizione di altissimo livello tecnico, ma anche un’occasione per celebrare la storia della motonautica italiana e rendere omaggio a chi, come Paolo Masiero, ha dedicato la vita a questo sport. In uno scenario unico come il Gargano, ci aspettano giornate di grande sport, emozione e partecipazione" ha dichiarato Giorgio Viscione, Presidente Federazione Italiana Motonautica, che ha aggiunto: "la motonautica è spettacolo, tecnica e passione. Portare un evento mondiale in un luogo straordinario come Rodi Garganico è il segno tangibile della crescita del nostro sport e della sua capacità di coinvolgere territori e comunità".

Per Marino Masiero (CEO del Porto di Rodi Garganico) "questa competizione dimostra l’alto livello della Marina di Rodi Garganico, grazie ad uno staff di eccellenza che opera in sintonia con il contesto istituzionale della Regione Puglia e del Comune di Rodi Garganico. La competizione metterà in campo scafi, team, meccanici e staff che dimostrano come l’Off Shore è vivo e può essere preso a modello per il rilancio delle diverse discipline della motonautica italiana".