José Mourinho è stato nominato nuovo allenatore del Benfica oggi, giovedì 18 settembre. Uno dei primi impegni del tecnico portoghese sarà contro il suo vecchio club, il Chelsea. Il club di Lisbona si è affidato al 62enne dopo aver esonerato Bruno Lage a seguito della sconfitta interna in Champions League contro il Qarabag, in Azerbaigian.

Mourinho al Benfica

Il club portoghese ha annunciato di aver "raggiunto un accordo con l'allenatore José Mário dos Santos Mourinho Félix per firmare un contratto di lavoro sportivo valido fino alla fine della stagione sportiva 2026/27". "Si segnala inoltre che, 10 giorni dopo l'ultima partita ufficiale della stagione sportiva 2025/26, alle stesse condizioni, sia il Benfica che l'allenatore potrebbero decidere di non rinnovare il contratto per la stagione sportiva 2026/27", si legge ancora nel comunicato.

Mourinho torna al Benfica dopo una breve esperienza alla guida del club 25 anni fa. Da allora ha ottenuto grandi successi al Porto, prima di trasferirsi al Chelsea, dove ha vinto tre Premier League in due periodi. Ora sarà accolto di nuovo a Stamford Bridge quando il Benfica affronterà il Chelsea in Champions League il 30 settembre. È arrivato al Chelsea nel 2004, l'estate dopo l'acquisizione del club da parte del miliardario russo Roman Abramovich. Mourinho si autoproclamò "Special One" e guidò i Blues alla conquista di due titoli di Premier League, una FA Cup e due Coppe di Lega nel primo periodo, conclusosi nel 2007. Il 2 giugno 2008 Mourinho viene chiamato sulla panchina dell'Inter dal presidente Massimo Moratti, club con cui ha vinto il 'Triplete'. In Italia ha anche allenato la Roma, con cui ha vinto la Conference League nel 2022. Poche settimane fa aveva chiuso la sua ultima esperienza al Fenerbahce, in Turchia, con l'esonero.