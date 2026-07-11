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Wimbledon, oggi finale Muchova-Noskova: orario, precedenti e dove vederla

L'ultimo atto del torneo incoronerà la decima campionessa diversa nelle ultime dieci edizioni

Muchova - IPA
Muchova - IPA
11 luglio 2026 | 07.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A Wimbledon è il giorno della finale del torneo singolare femminile. Oggi, sabato 11 luglio, a Londra andrà in scena il derby ceco tra Linda Noskova e Karolina Muchova, nona e decima testa di serie, alla prima finale dello Slam inglese della loro carriera. Per un ultimo atto che incoronerà la decima campionessa diversa nelle ultime dieci edizioni dei Championships. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.

Muchova-Noskova, orario e precedenti

La finale del torneo di singolare femminile tra Noskova e Muchova inizierà oggi, sabato 11 luglio, intorno alle 17. Le due tenniste si sono affrontate una sola volta, al terzo turno degli Us Open 2025, con vittoria di Muchova in tre set.

Muchova-Noskova, dove vederla

La finale Muchova-Noskova sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW.

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