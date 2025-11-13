circle x black
Musetti, big match con Alcaraz e... 'derby' in tribuna. Del Piero, Sonego e Berrettini a tifare per l'azzurro

Anche l'ex capitano della Juventus, squadra del cuore di Lorenzo, alla Inalpi Arena per la sfida contro lo spagnolo

Lorenzo Musetti - Fotogramma/IPA
Lorenzo Musetti - Fotogramma/IPA
13 novembre 2025 | 20.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alessandro Del Piero è da sempre attirato dalla classe. E in una super serata come quella di oggi, giovedì 13 novembre, alle Atp Finals di Torino, l'ex capitano della Juventus ha scelto di esserci. Per godersi qualche ora di grande tennis. Il menù prevede Musetti-Alcaraz, una sfida da film che vale le semifinali del Torneo dei maestri. Del Piero sarà uno degli ospiti d'onore alla Inalpi Arena. E sarà in buona compagnia, in un 'derby' a distanza sugli spalti.

Spalletti-Sonego, 'derby' in tribuna per Musetti

Del Piero e Musetti hanno in comune oggi i colori bianconeri. Lorenzo è un grande tifoso della Juventus, si è visto dopo il successo da favola contro De Minaur, con messaggio sulle telecamere a corredo: quel "Fino alla fine" che identifica gran parte dei sostenitori della Signora. L'ex capitano della Juve non sarà il solo big in tribuna, visto che per il match contro Carlos Alcaraz sono attesi anche Lorenzo Sonego, grande tifoso a suo volta del Torino, e Matteo Berrettini. Prima di palesarsi all'Arena, nel pomeriggio i due azzurri hanno deliziato - al Circolo della Stampa Sporting in via Agnelli - qualche centinaio di tifosi in allenamento. Insomma, i grandi nomi dello sport italiano sono di casa alle Atp Finals.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Lorenzo Musetti alessandro Del Piero Del Piero Musetti Atp Finals
