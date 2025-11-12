circle x black
La profezia di Musetti nel 2020: "Dove sarò tra 5 anni? Alle Atp Finals" - Video

Qualche tempo fa, il tennista azzurro aveva parlato così del suo grande obiettivo

12 novembre 2025 | 10.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Lorenzo Musetti ci ha sempre creduto. Il successo alle Atp Finals contro Alex De Minaur è la fotografia del talento dell'azzurro, riuscito a costruire il suo sogno un rovescio per volta. Dopo la prima clamorosa vittoria della carriera a Torino, torna d'attualità un video di qualche anno fa in cui il toscano, oggi numero 9 del ranking, faceva un'azzeccata profezia sul suo futuro. Durante il Challenger di Todi nel 2020, Musetti parlava così: "Dove spero di essere tra 5 anni? Alle Atp Finals, dovunque si facciano. Anche se di sicuro non è una cosa facile, però è un sogno e qua a Todi lo posso dire. Così se succederà, me lo confermerete".

In fondo, i sogni sono fatti per essere realizzati. Musetti ha dato vita a uno dei suoi a Torino, in una serata epica per il tennis azzurro.

