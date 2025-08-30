circle x black
Us Open, oggi il derby Musetti-Cobolli: orario, precedenti e dove vederla

I due azzurri si affrontano per la prima volta a livello Atp

Lorenzo Musetti - Fotogramma/IPA
30 agosto 2025 | 08.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Agli Us Open è il giorno di Jannik Sinner, ma anche del derby tutto azzurro tra Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti. Oggi, sabato 30 agosto, i due tennisti italiani si sfideranno nel terzo turno dello Slam americano. Il toscano arriva dalle vittorie contro Mpetshi Perricard e Goffin, mentre il romano ha battuto Passaro e Brooksby. Ecco orario del match, precedenti e dove vederlo in tv e streaming.

Musetti-Cobolli agli Us Open, orario e precedenti

Quello di oggi agli Us Open sarà il primo incontro in carriera tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Il match dovrebbe iniziare intorno alle 17.

Musetti-Cobolli, dove vederla in tv e streaming

Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX.

