circle x black
Cerca nel sito
 

Atp Finals, Musetti batte De Minaur: "In passato non avrei mai fatto una partita così". E scherza su Alcaraz

Le parole dell'azzurro dopo il suo primo storico successo alle Atp Finals: "La stanchezza si è fatta sentire, sono orgoglioso di aver raggiunto questo obiettivo"

Musetti - Fotogramma/IPA
Musetti - Fotogramma/IPA
12 novembre 2025 | 00.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Forse la gente si scorda che siamo esseri umani. Ho 23 anni, non è sempre facile performare al top, ma quest’anno ho fatto un salto di qualità. Sono sicuro che negli anni passati una partita del genere non l’avrei fatta”. Lorenzo Musetti esulta e sorride dopo il successo alle Atp Finals contro Alex De Minaur. La vittoria di oggi contro l'australiano permette all'azzurro di sperare ancora nella qualificazione alle semifinali: "Senza il vostro aiuto non sarei mai riuscito a vincere questa partita. La stanchezza, soprattutto a metà match, si è fatta sentire tanto. Le gambe non si muovevano più come all'inizio, sono riuscito a trovare le ultime energie rimaste. Gli ultimi 2 mesi sono stati molto impegnativi, sono molto contento e sono orgoglioso di aver raggiunto questo obiettivo, per me e per il mio team.

In chiusura, Musetti commenta così il prossimo decisivo impegno contro Alcaraz: "Un match facile...".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Lorenzo Musetti Atp Finals Atp Finals Musetti Musetti De Minaur
Vedi anche
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza