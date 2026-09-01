Lorenzo Musetti scende in campo agli US Open. Oggi, martedì 1 settembre, il tennista azzurro sfida il britannico Arthur Fery - in diretta tv e streaming - nel primo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione. Musetti torna a giocare a New York dopo essere stato eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati, dove si è arreso a Tiafoe.

Musetti-Fery, orario e precedenti

La sfida tra Musetti e Fery è in programma oggi, martedì 1 settembre, non prima delle ore 18.30. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello degli US Open che sarà il loro primo incontro.

Musetti-Fery, dove vederla in tv

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.