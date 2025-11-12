Lorenzo Musetti rinuncia alla Coppa Davis per le Atp Finals? Al momento, la partecipazione dell'azzurro alle altre Finals, quelle di Bologna, non è più così scontata. Il toscano ha vissuto una stagione di fuoco, ricca di impegni, ed è arrivato a questo momento dell'anno con un gran carico di fatica. Per Lorenzo, legatissimo alla maglia azzurra, la stanchezza sarà un fattore da considerare. Anche in termini di programmazione, in vista della prossima stagione (secondo lo stesso ragionamento fatto da Jannik Sinner). Musetti ha spiegato qualche giorno fa, in conferenza stampa, che "al momento è tutto in programma". Il lungo (e intenso) match giocato e vinto ieri contro De Minaur a Torino riapre però il dibattito. Come appreso dall'Adnkronos, la decisione deve essere ancora presa e le ultime valutazioni verranno fatte da Lorenzo nelle prossime ore. Capitan Volandri attende. L'Italia del tennis, anche. In caso di rinuncia dell'azzurro, scalpita Lorenzo Sonego. (di Michele Antonelli, inviato a Torino)