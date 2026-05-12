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Musetti-Ruud: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida il norvegese negli ottavi degli Internazionali

Lorenzo Musetti - Afp
Lorenzo Musetti - Afp
12 maggio 2026 | 06.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti torna in campo agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro sfida il norvegese Casper Ruud - in diretta tv e streaming - negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Musetti arriva al match dopo aver battuto il francese Giovanni Mpetshi-Perricard all'esordio e l'argentino Francisco Cerundolo nel terzo turno e in caso di passaggio ai quarti troverà il vincente della sfida tra Khachanov e Prizmic, mattatore di Novak Djokovic.

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Musetti-Ruud, orario e precedenti

La sfida tra Musetti e Ruud è in programma oggi, martedì 12 maggio, alle ore 11, con il match che è fissato come primo nel programma diurno del Centrale. I due tennisti si sono affrontati in tre precedenti, con il norvegese in vantaggio 2-1 nel parziale. L'ultimo incrocio è stato vinto proprio da Ruud in due set, nella semifinale dell'Atp di Bastad 2023.

Musetti-Ruud, dove vederla in tv

Musetti-Ruud sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
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