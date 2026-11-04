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Atp Parigi, oggi Musetti-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida il tedesco nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi

Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
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04 novembre 2026 | 11.51
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti torna in campo a Parigi. Il tennista azzurro sfida oggi, mercoledì 4 novembre, il tedesco Alexander Zverev - in diretta tv e streaming -, fresco di sorpasso su Jannik Sinner al numero 1 del ranking Atp, nel secondo turno del Masters 1000 francese, l'ultimo della stagione prima delle Atp Finals di Torino. Nel primo turno del torneo Musetti ha battuto Hurkacz all'esordio, mentre Zverev ha ricevuto un bye al primo turno.

Musetti-Zverev, orario e precedenti

La sfida tra Musetti e Zverev è in programma oggi, mercoledì 4 novembre, non prima delle ore 13.30. I due tennisti si sono incrociati in cinque precedenti, con l'azzurro che conduce il parziale con tre vittorie a due. L'ultimo match risale alla semifinale dell'Atp 500 di Vienna dello scorso anno, quando Zverev si impose in due set prima di essere battuto da Sinner in finale.

Musetti-Zverev, dove vederla in tv

Musetti-Zverev sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su TennisTV.

Riproduzione riservata
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