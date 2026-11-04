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Real Madrid, Nadal entra nel club: "Fiero di questo ruolo, accetto con entusiasmo"

L'ex tennista fa parte ufficialmente del Consiglio di Amministrazione

Rafa Nadal - Ipa/Fotogramma
Rafa Nadal - Ipa/Fotogramma
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04 novembre 2026 | 13.59
Simone Cesarei
LETTURA: 2 minuti

Il Real Madrid annuncia un nuovo acquisto: Rafa Nadal. Oggi, mercoledì 4 novembre, i Blancos hanno annunciato l'ingresso dell'ex tennista spagnolo, tifosissimo madridista, nel proprio Consiglio di Amministrazione: "Il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid CF, riunitosi oggi ha deliberato di sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci Delegati la ratifica della nomina di Rafael Nadal Parera, socio numero 67.778 del nostro club, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione", ha comunicato il club sul proprio sito ufficiale.

"Rafael Nadal, membro onorario del Real Madrid, è una delle più grandi leggende nella storia dello sport e uno degli atleti spagnoli più ammirati e riconosciuti al mondo", ha scritto il club spagnolo, "per il Real Madrid e per tutti i tifosi madrileni, è motivo di grande orgoglio che una figura del suo calibro sportivo e umano, punto di riferimento dello sport spagnolo e mondiale, entri a far parte del nostro Consiglio di Amministrazione e contribuisca, da questa posizione di responsabilità, al presente e al futuro del nostro club".

"Con il suo straordinario palmarès di 92 titoli individuali, tra cui 22 titoli del Grande Slam, 2 medaglie d'oro olimpiche, 5 Coppe Davis con la Spagna e il primo posto nella classifica mondiale, Rafael Nadal ha costruito una carriera sportiva leggendaria. Ma la sua figura rappresenta molto più dei suoi successi: il suo talento, la sua costante spinta al miglioramento, la sua capacità di sacrificio, la sua competitività, la sua umiltà, il rispetto per avversari e compagni di squadra e il suo impegno per la solidarietà lo rendono un esempio sia dentro che fuori dal campo. Tutti questi valori fanno parte dell'identità del Real Madrid e Rafael Nadal li ha rappresentati e difesi per tutta la sua carriera sportiva, diventando un modello per milioni di persone in tutto il mondo", ha concluso il club.

I ringraziamenti di Nadal

In risposta alla decisione del Real è arrivata la reazione, gioiosa, di Nadal: "Voglio ringraziare il presidente Florentino Pérez e la Giunta per avermi proposto di far parte del Consiglio di Amministrazione del Real Madrid".

"Ho accettato questa proposta con grande entusiasmo, desiderio di apprendere e la volontà di contribuire con tutto ciò che posso", ha scritto l'ex tennista sul proprio profilo ufficiale X.

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