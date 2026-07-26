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Napoli, "chi non salta juventino è". E Allegri non salta - Video

L'allenatore non raccoglie l'invito dei tifosi azzurri...

Massimiliano Allegri - (Fotogramma)
Massimiliano Allegri - (Fotogramma)
26 luglio 2026 | 10.24
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

"Chi non salta juventino è". E Massimiliano Allegri non salta. Nel ritiro del Napoli, a Dimaro, va in scena il 'rito' che segna regolarmente la preparazione della squadra partenopea. Nell'evento allestito in piazza, gremita dai tifosi, sul palco si appresta a salire Allegri. L'allenatore, alla prima stagione azzurra, ha vissuto le fasi più importanti della carriera sulla panchina di Juventus e Milan. I tifosi accolgono il tecnico con il coro 'chi non salta juventino è'. Allegri, come mostra un video che rimbalza su X, dietro 'le quinte' scuote la testa: non ha intenzione di saltare.

Lo speaker che conduce l'evento deve fare i conti con il garbato rifiuto del tecnico: "Sta ridendo, vi assicuriamo...". Allegri riceve l'abbraccio della folla, i cori proseguono, l'invito a saltare non si placa. Risultato? L'allenatore rimane con i piedi piantati a terra: "Sono 15 anni che sento 'chi non salta juventino è...'".

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