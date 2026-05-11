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Napoli-Bologna 0-2, Orsolini raddoppia su rigore (con Var) e gli azzurri protestano: cos'è successo

Al 32', Di Lorenzo atterra Miranda in area e l'arbitro Piccinini viene richiamato al monitor

L'esultanza del Bologna - IPA
L'esultanza del Bologna - IPA
11 maggio 2026 | 21.38
Redazione Adnkronos
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Caso var che fa discutere nel primo tempo di Napoli-Bologna di oggi, lunedì 11 maggio. Al 32', un ispiratissimo Bernardeschi crossa in mezzo per Miranda e il difensore viene atterrato dal capitano del Napoli Di Lorenzo. All'inizio, l'arbitro Piccinini lascia correre e dice che non c'è fallo, ma dopo pochi secondi viene richiamato al Var per visionare il contatto e assegna il calcio di rigore al Bologna (già in vantaggio 1-0 grazie al gol di Bernardeschi) tra le proteste degli uomini di Conte.

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Sul dischetto va Orsolini, che sceglie di incrociare col sinistro e beffa Milinkovic-Savic per il raddoppio.

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Napoli Bologna Var Rigore
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