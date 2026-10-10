Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 10 ottobre, la squadra di Massimiliano Allegri ospita il Frosinone allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri, noni in classifica a quota 7 punti, vanno a caccia di punti pesanti per riscattare un avvio di stagione non esaltante. Dall'altra parte, i gialloblù dovranno dare continuità a un inizio di stagione sorprendente, che li vede sesti a quota 10 punti. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Napoli-Frosinone, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Frosinone, in campo alle 20:45:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin R., Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Neres. All. Allegri

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono A., Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. All. Alvini

Napoli-Frosinone, dove vederla

La partita di Serie A tra Napoli e Frosinone sarà visibile in diretta tv su Dazn, ma anche sui canali Sky Sport. La sfida sarà inoltre disponibile in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn.