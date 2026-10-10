circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A, oggi Napoli-Frosinone: orario, probabili formazioni e dove vederla

La squadra di Allegri ospita i gialloblù nella sesta giornata di campionato

Hojlund - IPA
Hojlund - IPA
10 ottobre 2026 | 08.32
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 10 ottobre, la squadra di Massimiliano Allegri ospita il Frosinone allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri, noni in classifica a quota 7 punti, vanno a caccia di punti pesanti per riscattare un avvio di stagione non esaltante. Dall'altra parte, i gialloblù dovranno dare continuità a un inizio di stagione sorprendente, che li vede sesti a quota 10 punti. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Napoli-Frosinone, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Frosinone, in campo alle 20:45:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin R., Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Neres. All. Allegri

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono A., Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. All. Alvini

Napoli-Frosinone, dove vederla

La partita di Serie A tra Napoli e Frosinone sarà visibile in diretta tv su Dazn, ma anche sui canali Sky Sport. La sfida sarà inoltre disponibile in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Serie A Napoli Frosinone Napoli Frosinone
Vedi anche
Trump alla Casa Bianca: "Abbiamo fatto risorgere Colombo" - Videonews
All'Ecofin accordo al ribasso su unione mercati - Videonews del nostro inviato
Caro carburanti, Eni taglia ancora il diesel a 2,19 - Video
Alberto Leonardis: "Ammiro Meloni ma su diritti civili sono vicino a Schlein" - Video
'Salute!', il nuovo film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele - Video
News to go
Auto, gli incentivi per passare a Gpl o metano
News to go
Pedopornografia online, sette arresti
Pillay vince il Nobel: "Se applaudite più forte potrei condividere il Premio con Trump" - Video
Dagli abiti de 'Il diavolo veste Prada 2' alla tunica di Hopkins, costumi di scena in mostra a Cinecittà - Video
Doppia tromba marina nel trapanese, le immagini impressionanti a Marsala
Viterbo, eccezionale scoperta nel Lago di Mezzano: recuperata una spada di oltre tremila anni fa - Video
Eurogruppo a Lussemburgo, strada in salita per flessibilità - Videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza