La squadra di Allegri ospita i gialloblù nella sesta giornata di campionato
Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 10 ottobre, la squadra di Massimiliano Allegri ospita il Frosinone allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri, noni in classifica a quota 7 punti, vanno a caccia di punti pesanti per riscattare un avvio di stagione non esaltante. Dall'altra parte, i gialloblù dovranno dare continuità a un inizio di stagione sorprendente, che li vede sesti a quota 10 punti. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.
Ecco le probabili formazioni di Napoli-Frosinone, in campo alle 20:45:
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin R., Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Neres. All. Allegri
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono A., Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. All. Alvini
La partita di Serie A tra Napoli e Frosinone sarà visibile in diretta tv su Dazn, ma anche sui canali Sky Sport. La sfida sarà inoltre disponibile in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn.