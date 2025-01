Il Napoli si prepara ad abbracciare il primo colpo del suo calciomercato di gennaio. Dal Lecce è in arrivo Luis Hasa, trequartista che il club salentino aveva prelevato dalla Juventus in estate, ma che non ha trovato spazio in giallorosso. Il giocatore, 21 anni e già nel giro delle Nazionali minori dell'Italia, sosterrà nelle prossime ore le visite mediche e poi firmerà il contratto con il Napoli, che pagherà circa 500mila euro per il suo cartellino. Ma chi è Hasa?

Chi è Luis Hasa

Luis Hasa è da molti considerato uno dei talenti più cristallini del calcio azzurro. Nato a Sora, in provincia di Frosinone, da genitori albanesi, è stato tra i grandi protagonisti del trionfo al Mondiale Under 19 del 2023, quando in finale servì anche un assist per il gol di Kayode. Le sue prestazioni gli sono valse la chiamata in Under 21 e l'attenzione di diversi club di Serie A, con il Lecce che è riuscito a strapparlo alla concorrenza la scorsa estate per un milione di euro e la Juventus che si è mantenuta il 30% sulla futura rivendita (e ora incasserà circa 125mila euro).

Hasa è cresciuto proprio nel vivaio bianconero. Luis ha fatto tutta la trafila nelle squadre giovanili ricoprendo tutti i ruoli sulla trequarti e a centrocampo, dall'esterno fino al trequartista. Il suo debutto in prima squadra è arrivato nell'agosto del 2023, durante un'amichevole precampionato contro l'Atalanta. In quell'occasione ha preso il posto di Locatelli e si è piazzato come mezzala. Quello in Serie A invece non è mai arrivato. Hasa è stato impiegato dalla Juventus nell'Under 23, squadra che milita in Serie C, dove la scorsa stagione ha raccolto 32 presenze condite da due gol e sei assist.

Diversi problemi fisici ne hanno condizionato l'esperienza al Lecce, con l'esordio in giallorosso che è arrivato soltanto in Coppa Italia, nei 10 minuti finali della partita persa contro il Sassuolo. Ora una nuova avventura al Napoli, con Antonio Conte che lo valuterà in allenamento prima di decidere se tenerlo in rosa o mandarlo in prestito a giocare.