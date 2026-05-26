circle x black
Cerca nel sito
 

Napoli, Italiano è la scelta per il dopo-Conte: accordo a un passo

Dopo due stagioni al Bologna, il tecnico è il primo nome per il presidente De Laurentiis

Vincenzo Italiano - IPA
Vincenzo Italiano - IPA
26 maggio 2026 | 16.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli ha scelto. Il club azzurro ha deciso di virare su Vincenzo Italiano per la panchina. Il tecnico del Bologna è il favorito per diventare il successore di Antonio Conte nella prossima stagione. Nelle ultime ore si era parlato anche di un grande ritorno di Maurizio Sarri e di un arrivo di Massimiliano Allegri (esonerato ieri dal Milan), da tempo nelle idee del presidente. Oggi, martedì 26 maggio, gli agenti dell'allenatore hanno però avuto un colloquio con i dirigenti del club partenopeo, nella sede della Filmauro e il discorso è alle ultime curve.

CTA

Dopo due anni in rossoblù, Italiano è quindi pronto a calarsi in una nuova sfida.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Vincenzo Italiano Italiano Italiano Napoli Napoli allenatore
Vedi anche
Confindustria, Orsini: "Sui salari serve responsabilità sociale tutti" - Video
"Servono scelte coraggiose per salvare l'industria", il messaggio di Confindustria alla politica - Videonews della nostra inviata
Mps, Lovaglio smentisce disaccordi in Cda: "C'è concordia". No comment su rumors su Banco Bpm - Video
Garlasco, Lovati: "Soliloqui Sempio? Se si processano pensieri tutti colpevoli" - Video
News to go
Elezioni comunali, i risultati
News to go
Sostegno alla mobilità e alla produzione, governo sblocca decreto
Banche, 'volti al futuro': al via Congresso Uilca tra risiko e nuove sfide
News to go
Meteo, l'anticiclone subtropicale domina l'Italia: impennata delle temperature
Banche, Furlan (Uilca) sul risiko: "Risponda a logiche industriali, non solo a interessi azionisti" - Video
News to go
Estate 2026, turismo in crescita: ma pesano crisi e caro prezzi
News to go
Amministrative, urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio
Caso Orlandi, De Priamo: "Emanuela a Londra? Una messa in scena" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza