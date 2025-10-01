circle x black
Napoli, scontri tra tifosi prima del match con lo Sporting Lisbona - Video

Il club azzurro sfida i portoghesi nella seconda giornata di Champions League

Scontri tra tifosi a Napoli - X
Scontri tra tifosi a Napoli - X
01 ottobre 2025 | 19.29
Redazione Adnkronos
Alta tensione a Napoli. A poche ore dal match tra il club azzurro e lo Sporting Lisbona, in programma oggi, mercoledì 1 ottobre, allo stadio Maradona e valido per la seconda giornata di Champions League, ci sono stati violenti scontri e disordini in città tra le due tifoserie. Alcuni tifosi del Napoli si sarebbero infatti scontrati con i portoghesi in trasferta per le vie del centro, come testimoniato da diversi video diventati virali su X.

Gli ultras si sono lanciati delle sedie e hanno danneggiato alcune macchine parcheggiate, oltre alle vetrine di alcuni negozi della zona. Sul posto sono interventute le forze dell'ordine che hanno disperso i tifosi. In totale sono circa 800 i portoghesi arrivati a Napoli per la partita.

