Vince, con qualche fatica di troppo, il Napoli. Nella 18esima giornata di Serie A, gli azzurri di Conte battono il Venezia 1-0 al Maradona grazie al gol, al 79', di Giacomo Raspadori. Rammarico per gli uomini di Di Francesco, protagonisti di una grande gara di applicazione difensiva e capaci anche di parare, grazie al riflesso di Stankovic, un rigore a Romelu Lukaku nel primo tempo. Con questa vittoria il Napoli aggancia l'Atalanta, fermata ieri all'Olimpico dalla Lazio, al primo posto in classifica, salendo a quota 41 punti. Il Venezia rimane invece penultimo a quota 13.

La partita

Parte subito forte il Napoli, che chiude il Venezia nella propria metà cambio e sfiora il vantaggio da palla inattiva, prima con Rrahmani poi con McTominay. La pressione azzurra è totale, con Kvaratskhelia, tra i più attivi, che impegna Joronen al quarto d'ora. Gli ospiti però riescono a tenere e hanno una grande occasione: Yeboah viene servito in area da Zampano e calcia a botta sicura, ma trova la bella parata di piede di Meret. Lo spavento non intimorisce il Napooli, che continua a premere e al 36' si conquista un calcio di rigore per fallo di mano di Idzes: sul dischetto si presenta Romelu Lukaku, che però si fa ipnotizzare da Stankovic, bravo a intuire la traiettoria e parare il sinistro incrociato del belga. Sul finire di tempo è Anguissa a divorarsi un'altra occasione per il vantaggio, sparando alto da centro area.

Nella ripresa il Venezia parte con coraggio ispirato dalle giocate di Oristanio, che impegna Meret su punizione. Il Napoli alza il ritmo e si fa vedere con la conclusione, debole, di Olivera e ancora con Lukaku, che colpisce il palo dopo la provvidenziale parata di Stankovic. Il belga ci prova ancora pochi minuti dopo, ma il suo sinistro si spegne alto. Il portiere ospite, migliore in campo dei suoi, è ancora decisivo sul sinistro a incrociare di Kvaratskhelia. Il fortino del Venezia crolla al 79': Neres sgasa sulla sinistra e trova Raspadori, che appena entrato in campo scaglia in porta il gol del vantaggio azzurro. Gli azzurri potrebbero raddoppiare nel finale, ma Lukaku e Politano non sono precisi. Termina quindi 1-0 al Maradona.