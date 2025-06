Nations League calcio a 8 a Roma, 20 e 21 giugno gli azzurri in campo all'Eur

Arrivano due notti magiche a Roma con gli azzurri della Nazionale di Calcio a 8 che il prossimo venerdì 20 e sabato 21 giugno andranno in scena in occasione della Nations League che si terrà presso il Dabliu Eur e sarà trasmessa su Sportitalia. A sfidarsi oltre all’Italia ci saranno la Spagna, la Romania e la Francia. “Siamo orgogliosi - ha dichiarato il presidente della Confederazione Calcistica Italiana, Andrea Montemurro - di ospitare a Roma una manifestazione di così alto prestigio. Conquistare questo trofeo rappresenterebbe il coronamento di un importante traguardo e darebbe ulteriore slancio alla crescita dell’intero movimento”.

Agli ordini di mister Daniele D'Orto scenderanno in campo tra gli altri Gaetano D’Agostino, Antonio Floro Flores, Davide Moscardelli e Antonio Di Natale maglia numero 10 e fascia da capitano (209 gol in Serie A, due volte capocannoniere). "Sono fiero - ha commentato Di Natale - di tornare a vestire i colori azzurri. Il calcio a 8 è una realtà viva, piena di energia e talento. Farò di tutto per contribuire con la mia esperienza a portare a casa un risultato importante". All’esordio l'Italia venerdì 20 giugno alle 21.30 affronterà i rivali storici della Francia. Dall'altra parte si affronteranno, invece, Spagna e Romania alle ore 20. Chi vince si affronterà nella finalissima del 21 giugno.