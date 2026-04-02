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Nazionale, si fa strada l'ipotesi di un nuovo ct straniero: in quota Mourinho e Guardiola

La strada dell'allenatore italiano con esperienza porta, invece, al possibile ritorno di Roberto Mancini, condottiero vincente di Euro 2020, che ha recuperato i rapporti con la Federcalcio dopo lo strappo dell'addio nell'estate 2023

Josè Mourinho e Pep Guardiola
Josè Mourinho e Pep Guardiola
02 aprile 2026 | 20.24
Redazione Adnkronos
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Scatta il toto-nomi e spunta l'ipotesi di un allenatore straniero, come mai accaduto nell'era del commissario tecnico unico. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha invocato il nome di Josè Mourinho, che ha vinto tutto con i club e in Italia ha lasciato il segno alla guida di Inter e Roma. Una suggestione che, riporta Agipronews, trova spazio anche nella lavagna dei bookmaker, a 50,00 su Planetwin365. Dal Portogallo alla Spagna il passo è breve e la stampa lancia l'ipotesi Pep Guardiola che, dopo aver fatto il pieno di trofei al Manchester City, sembra voler lasciare la Premier League. L'approdo in azzurro paga 100 su Goldbet. Stessa quota per Jurgen Klopp che, a due anni dalla fine dell'esperienza trionfale a Liverpool, sembra pronto a tornare in campo, magari con un'esperienza meno di lavoro quotidiano come quella di una Nazionale.

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Gli italiani in lizza

Curriculum simile, rientrando però nei confini nazionali, anche per Carlo Ancelotti, proposto a 35,00 nel caso in cui decidesse di lasciare la nazionale brasiliana dopo il Mondiale 2026, magari da vincente. Torna d'attualità, a 25,00 volte la giocata, anche la pista Claudio Ranieri, già tentata dopo l'addio di Luciano Spalletti, quando l'ex tecnico della Roma preferì dare priorità al nuovo incarico nella dirigenza giallorossa. La strada dell'allenatore italiano con esperienza porta al possibile ritorno di Roberto Mancini (visto a 4,00 su Snai) condottiero vincente di Euro 2020, che ha recuperato i rapporti con la Federcalcio dopo lo strappo dell'addio nell'estate 2023.

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