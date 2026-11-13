Problemi fisici per Davide Frattesi. Oggi, venerdì 13 novembre, il centrocampista della Lazio - a segno ieri in Nations League contro la Francia - ha lasciato il ritiro della Nazionale. Cos'è successo? Frattesi è alle prese con un risentimento muscolare che lo rende indisponibile per la sfida con il Belgio e farà quindi rientro a Roma, nel club di appartenenza.

Nazionale, Frattesi lascia raduno

All’indomani del successo in rimonta con la Francia, la Nazionale è tornata ad allenarsi presso il Centro Sportivo Angelo Moratti in vista del match di domenica con il Belgio, ultimo incontro nel girone di Uefa Nations League. La squadra è stata divisa in due gruppi, con una seduta di scarico in palestra e piscina per l’undici titolare con i Bleus e lavoro sul campo per gli altri. Per la decisiva sfida contro il Belgio, Mancini non potrà dunque far affidamento su Frattesi.