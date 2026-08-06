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Nazionale, Oriali nuovo team manager

Il campione del mondo 1982 torna a ricoprire il ruolo già occupato in passato

Lele Oriali - (Fotogramma)
Lele Oriali - (Fotogramma)
06 agosto 2026 | 19.16
Redazione Adnkronos
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Gabriele Oriali di nuovo team manager in Nazionale. Si completa lo staff di Roberto Mancini. Oriali, campione del mondo nel 1982, torna a ricoprire il ruolo di team manager dopo la precedente esperienza con l’Italia sia con Antonio Conte che con lo stesso Mancini. Inoltre, il Commissario tecnico azzurro ha indicato Alberto Bollini come suo vice, insieme a Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone come collaboratori tecnici. Completano lo staff azzurro il preparatore dei portieri Marco Roccati e l’assistente Cristiano Lupatelli, i preparatori atletici Giacomo Ceci e Marco Montini, i match analyst Renato Baldi e Christian Venturini.

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