Questa notte Luka Doncic ha esordito con i Lakers. Dopo lo scambio che ha sconvolto l'Nba, con Anthony Davis che si è accasato ai Dallas Mavericks, c'era grande attesa per la prima a Los Angeles dello sloveno. Doncic ha contribuito alla vittoria sugli Utah Jazz con 14 punti, cinque rimbalzi e quattro assist.

Subito schierato nel quintetto titolare al fianco di LeBron James, Doncic è stato accolto dal boato del suo nuovo pubblico. I tifosi sugli spalti hanno ricevuto anche una maglia personalizzata con il loro nuovo numero 77 e l'ala piccola non ha nascosto l'emozione.

"Sono soltanto felice di essere finalmente tornato in campo", ha detto a Espn nell'immediato post partita. Doncic infatti non giocava in Nba da Natale, a causa di un infortunio muscolare al polpaccio, e ha fugato subito i dubbi sulla propria condizione fisica, rimanendo in campo per 24 minuti. La sua prima tripla in maglia Lakers è arrivata dopo quattro minuti, poi è stato un dominio di Los Angeles, che ha chiuso 132 a 113 ed è volato al quinto posto della Western Conference.