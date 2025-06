Netweek celebra la stagione del Como 1907 grazie alla sua strategia multicanale

in collaborazione con Netweek

Netweek si conferma leader della comunicazione multicanale. L’ultimo esempio di questo percorso di successo è il progetto “Grazie Como!”, che vuole celebrare l’esaltante stagione calcistica del Como 1907. Stampa, tv e web si uniscono per raccontare le eccellenze del territorio e offrire a pubblico e partner un’esperienza comunicativa completa ed efficace. Venerdì 13 giugno, in prima serata alle ore 20.30, andrà in onda su tutte le emittenti del gruppo una puntata speciale di Netweek Calcio Show dedicata alla stagione della squadra del Como. Sabato 14 giugno, invece, con il Giornale di Erba, il Giornale di Cantù e il Giornale di Olgiate, sarà distribuito in omaggio il magazine “Orgogliosi d’esser Lariani”.

“Questo progetto conferma la capacità della nostra media company di offrire un’informazione a 360° per lettori e telespettatori e garantire ai nostri partner una visibilità efficace e capillare – commenta Riccardo Galione, direttore commerciale del gruppo Netweek – La nostra forza comunicativa - grazie ai diversi mezzi tv, carta e web – e il nostro radicamento ci permettono di poter raccontare in modo completo le storie e le eccellenze dei nostri territori. Abbiamo consolidato esperienze di successo come media partner e sponsorship, in particolare nel settore sportivo. Tra queste, spicca la Coppa del Mondo di sci di fondo svoltasi a Cogne, dove abbiamo contribuito in modo significativo alla visibilità e alla promozione dell’evento. Attualmente, siamo già attivi al fianco di altre manifestazioni di rilievo, come la Whoop Uci Mountain Bike World Cup a La Thuile e i Campionati Europei Assoluti di Scherma di Genova. Inoltre, da anni raccontiamo il mondo del calcio che appassiona i nostri lettori, anche con iniziative speciali come magazine dedicati all’Atalanta o a squadre di serie minori, come l'Entella neopromossa in B”.

“Grazie Como!” è il titolo, appunto, della puntata speciale che Netweek Calcio Show dedica al Como, in onda venerdì 13 giugno alle ore 20.30 su tutte le tv del gruppo: due ore e mezza di approfondimenti, ospiti e contenuti inediti per raccontare la bellissima stagione da poco conclusasi, gettando poi uno sguardo a ciò che sarà nel 2025-2026. Dalla tv alla carta: “Orgogliosi d’esser Lariani” è il magazine Netweek che sarà regalato ai lettori delle nostre testate comasche - Giornale di Erba, Giornale di Cantù e Giornale di Olgiate: 112 pagine con una carrellata di interviste, i tabellini del campionato 2024-2025, le fotografie di tutti i giocatori del Como, le storie dei protagonisti in campo e... anche fuori dal rettangolo di gioco. Un progetto di comunicazione completo, che si sviluppa anche online attraverso i portali locali, come PrimaComo.it , e il sito tematico NetweekSport.it, punto di riferimento per gli appassionati, con un focus particolare sul mondo del calcio. NetweekSport offre ogni giorno notizie aggiornate in tempo reale, dichiarazioni esclusive, approfondimenti, interviste ai protagonisti e analisi dettagliate sui principali campionati nazionali e internazionali. Oltre alle news e al calcio giocato, Netweeksport dedica spazio anche a tutto ciò che ruota intorno a questo mondo: strategie societarie, evoluzioni del mercato e storie che vanno oltre il campo di gioco. Il sito sportivo di Netweek è supportato anche dai canali social, molto seguiti, su Facebook e Instagram , che tengono sempre aggiornati gli appassionati sportivi.