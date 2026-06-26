circle x black
Cerca nel sito
 

Mondiali, oggi Norvegia-Francia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Scandinavi e transalpini si sfidano per la leadership del gruppo I

Kylian Mbappé - Ipa/Fotogramma
Kylian Mbappé - Ipa/Fotogramma
26 giugno 2026 | 06.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Norvegia e Francia, già qualificate ai sedicesimi di finale, si affrontano alle ore 21 di oggi, venerdì 26 giugno, al Gillette Stadium di Foxborough per stabilire la vincitrice del gruppo I dei Mondiali 2026. Entrambe le nazionali hanno vinto le prime due partite del gruppo contro Senegal e Iraq che si affronteranno in Al Bmo Field di Toronto. Sfida nella sfida quella tra i bomber delle due squadre Erling Haaland e Kylian Mbappé. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Norvegia e Germania in tv e streaming.

Norvegia-Francia, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Norvegia-Francia, in campo oggi alle 21:

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct: Solbakken.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Rabiot, Tchouameni; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. Ct: Deschamps.

Norvegia-Francia, dove vederla in tv

La partita dei Mondiali 2026 tra Ecuador e Germania sarà visibile in diretta su Rai1 e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
norvegia mondiali haaland mbappé francia
Vedi anche
Salvini promette ai fan della Vespa: "Potrete continuare a circolare" - Video
News to go
In Italia oltre 360mila persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale
Furbetti del cartellino a Como, Gdf denuncia due dipendenti comunali - Video
Milano, scaraventano disabile per terra e rapinano lui e la moglie - Video
Terremoto in Venezuela, la testimonianza: "Mia sorella ferita mentre scappava, non ci sono ambulanze né medicine" - Video
News to go
Voli low cost, tra bagagli e posto ecco come il prezzo del biglietto aumenta del 200%
News to go
Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: "E' emergenza sanitaria"
Terremoto in Venezuela, la scossa dal mare: il video dei pescatori
Terremoto in Venezuela, Caracas devastata dalle scosse: crolli e macerie - Video
Terremoto in Venezuela, panico allo stadio: giocatori in fuga - Video
Terremoto in Venezuela, paura in aeroporto: la scossa e la fuga - Video
Terremoto in Venezuela, La Guaira devastata: il viaggio da incubo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza