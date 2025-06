Antonio Nusa fa impazzire l'Italia. L'esterno della Norvegia, 20 anni, protagonista assoluto nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L'ala di origine nigeriana, che milita in Bundesliga con il Lipsia, ruba l'occhio con l'assist per il gol di Sorloth e con la splendida rete del raddoppio. Il giovanissimo talento si propone sulla scena internazionale con una prestazione eccellente che impreziosisce il curriculum da record: ad ogni debutto, Nusa abbina un gol.

Nusa è un prodotto del vivaio del Langhus e muove i primi passi nel calcio professionistico con lo Stabæk, con cui debutta nel massimo campionato a 16 anni nel 2021. Nell'estate di 4 anni fa passa al Bruges, in Belgio e nel 2022 diventa il più giovane marcatore nella storia del club. Nel 2024, il trasferimento in Germania, con la firma su un contratto quinquennale: gol all'esordio in coppa di Germania e gol al debutto in Bundesliga. Dal 2023, Nusa è nel giro della Nazionale. Anche con la maglia della Norvegia il gol arriva alla prima presenza, nell'amichevole del 7 settembre di 2 anni fa vinta 6-0 con la Giordania.