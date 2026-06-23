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Norvegia-Senegal, Haaland segna e Mendy si infortuna

Il portiere africano è rimasto ko in occasione del secondo gol dell'attaccante del Manchester City

L'infortunio di Mendy - Ipa/Fotogramma
L'infortunio di Mendy - Ipa/Fotogramma
23 giugno 2026 | 03.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Paura in Norvegia-Senegal. Oggi, martedì 23 giugno, la Nazionale scandinava ha sfidato quella africana nella seconda giornata della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, in una partita condizionata anche da qualche momento di apprensione per Edouard Mendy. Il portiere del Senegal ha rimediato un infortunio dopo il terzo gol norvegese firmato Haaland.

Succede tutto al 58'. Berg si avventa su un pallone vagante in area e trova un assist per Haaland, che colpisce al volo e segna il tris scandinavo. Mendy si tuffa ma non può evitare la rete dell'attaccante del Manchester City, rimanendo a terra negli istanti successivi. L'ex portiere del Chelsea, oggi all'Al Ahli, cade male e resta a terra dolorante.

Inizialmente si pensava a un colpo alla testa rimediato durante la caduta, in realtà però il problema di Mendy è al ginocchio destro. Immediato l'intervento dello staff medico del Senegal, che tratta per qualche secondo il portiere prima di chiamare la sostituzione. L'estremo difensore senegalese esce sulle sue gambe ma visibilmente dolorante, con Diaw che entra al suo posto.

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