Europei in vasca corta, Ceccon oro nei 100 dorso. Quadrarella argento negli 800 stile libero

Il campione olimpico della distanza si impone con il tempo di 49"29. Quinto posto per l'altro azzurro Lorenzo Mora

Thomas Ceccon - Fotogramma /Ipa
05 dicembre 2025 | 19.19
Redazione Adnkronos
Thomas Ceccon vince la medaglia d'oro nei 100 dorso ai campionati europei in vasca corta di Lublino. Il campione olimpico della distanza si impone con il tempo di 49"29 davanti al francese Mewen Tomac (49"46) e al britannico Oliver Morgan. Quinto posto per l'altro azzurro Lorenzo Mora (49"95).

"Sono contento di essere il primo italiano ad aver vinto l'oro nei 100 dorso agli europei in vasca corta. Avevo pronosticato una lotta con il francese e il britannico e così è stata. Il tempo mi soddisfa: sono venuto qui per vincere e adesso torno a casa con due ori", spiega Ceccon dopo la vittoria.

Quadrarella argento negli 800 stile libero

Simona Quadarella conquista quindi la medaglia d'argento negli 800 stile libero ai campionati. La romana, già argento nei 400 stile libero, tocca in 8'03"00 alle spalle delle tedesca Isabel Gose (8'01"90). Bronzo per l'altra teutonica Maya Werner (8'14"41).

