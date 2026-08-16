Rinviato il Palio di Siena. Oggi, domenica 16 agosto, a causa delle avverse condizioni meteo, il Palio di Siena, dedicato alla Madonna Assiunta, previsto per questa sera alle ore 19, è stato rinviato a domani, lunedì 17 agosto. La comunicazione ufficiale è arrivata con l'esposizione della bandiera verde alle trifore di Palazzo Pubblico in piazza del Campo.

Un'acquazzone intorno alle ore 14, durato circa mezz'ora, ha reso impraticabile la pista di tufo per la corsa dei cavalli delle dieci Contrade. E' il secondo rinvio a causa della pioggia del Palio in questo 2026. La Carriera dello scorso 2 luglio, dopo le abbondanti piogge della notte precedente, fu rinviata al 3 luglio.