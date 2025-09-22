circle x black
Pallone d'oro 2025, oggi la cerimonia: orario, candidati e dove vederla

In serata, a Parigi verrà premiato il miglior calciatore del mondo

Rodri - Fotogramma/IPA
Rodri - Fotogramma/IPA
22 settembre 2025 | 10.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il grande giorno è arrivato. Oggi, lunedì 22 settembre, verrà consegnato il Pallone d'oro 2025 a Parigi. A partire dalle 20, verrà assegnato il prestigioso riconoscimento al miglior calciatore del mondo, il successore di Rodri. Il grande favorito è il francese Ousmane Dembelé, vincitore di tutto con il suo Psg. Tra i 30 finalisti, l'unico italiano è Gianluigi Donnarumma, il favorito per il Premio Yashin al miglior portiere. Ecco la lista dei 30 candidati e dove vedere la consegna del premio in tv e streaming.

I 30 candidati al Pallone d'oro

Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)

Ousmane Dembelé (Francia, Psg)

Gianluigi Donnarumma (Italia, Psg)

Désiré Doué (Francia, Psg)

Denzel Dumfries (Olanda, Inter)

Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)

Viktor Gyokeres (Svezia, Sporting Lisbona/Arsenal)

Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

Achraf Hakimi (Marocco, Psg)

Harry Kane (Inghilterra, Bayern)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Psg)

Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)

Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

Scott McTominay (Scozia, Napoli)

Nuno Mendes (Portogallo, Psg)

Joao Neves (Portogallo, Psg)

Michael Olise (Francia, Bayern)

Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)

Pedri (Spagna, Barcelona)

Raphinha (Brasile, Barcelona)

Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)

Fabian Ruiz (Spagna, Psg)

Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)

Virgil van Dijk (Olanda, Liverpool)

Vinicius Junior (Brasile, Real Madrid)

Vitinha (Portogallo, Psg)

Florian Wirtz (Germania, Leverkusen/Liverpool)

Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)

Pallone d'oro 2025, dove vedere cerimonia

In Italia non è prevista la diretta tv della cerimonia del Pallone d'oro 2025. Sarà, invece, visibile gratuitamente in streaming sul canale YouTube ufficiale de L'Equipe.

