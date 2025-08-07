circle x black
Pallone d'Oro, oggi la lista dei 30 candidati: svelati i primi nomi

Entro le 15:30 si conosceranno tutti i calciatori in corsa per il premio. Dembelé e Yamal tra i favoriti per l'edizione 2025

Rodri, vincitore del Pallone d'oro 2024 - Fotogramma/IPA
07 agosto 2025 | 12.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oggi, giovedì 7 agosto, sarà svelata la lista dei 30 giocatori in corsa per il Pallone d'Oro 2025. C'è grande attesa per conoscere i migliori calciatori della stagione, con una corsa ormai aperta a tutto dopo l'era del duopolio Messi-Ronaldo. L'anno scorso era stato Rodri il vincitore, mentre per questa edizione i nomi più quotati sono quelli di Lamine Yamal, stella del Barcellona, e soprattutto Ousmane Dembelé, vincitore di tutto con il Psg. Tutti i nomi verranno svelati entro le 15:30.

Pallone d'oro 2025, la lista dei 30

Ecco i primi nomi della lista dei 30 calciatori in corsa per il Pallone d'oro 2025:

