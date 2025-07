Una foto con l'intelligenza artificiale per ironizzare sulle conquiste dell'amico e compagno

Adriano Panatta compie 75 anni e Paolo Bertolucci fa gli auguri con un 'colpo basso' realizzato con il contributo dell'intelligenza artificiale. La leggenda del tennis italiano spegne le candeline il 9 luglio e tra gli auguri, ovviamente, non possono mancare quelli dello storico partner in doppio. Panatta e Bertolucci hanno segnato un'epoca, portando l'Italia al trionfo in Coppa Davis nel 1976. Fuori dal campo, il rapporto è rimasto 'frizzante' grazie anche ai botta e risposta su X: battute, ironia, sfottò.

Ed è proprio sui social che Bertolucci attacca, pubblicando un'immagine di Panatta realizzata con l'ausilio dell'AI. Panatta, calice in mano, brinda circondato da una schiera di signore 'mature'. La dedica di Bertolucci è una puntura: "Festeggia con alcune delle ex". Appuntamento per la replica al 3 agosto, quando a spegnere le candeline sarà Bertolucci...