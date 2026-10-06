circle x black
Cerca nel sito
 

Panatta: "Sinner tornerà più forte di prima". Barazzutti: "Giusto fermarsi"

Le leggende del tennis azzurro commentano l'infortunio del numero uno: "Per Jannik è la scelta più saggia"

Sinner e Panatta - IPA
Sinner e Panatta - IPA
06 ottobre 2026 | 14.56
Emanuele Rizzi e Alberto Tomasi
LETTURA: 2 minuti

"Come sta Sinner? È la domanda che tutti mi fanno. Capisco la curiosità e l’interesse, ma sinceramente non lo so... Mi dispiace molto che Jannik debba chiudere qui la stagione. Sono sicuro che, insieme al suo staff e soprattutto ai medici, abbia fatto la scelta più saggia. La salute viene prima di tutto, e quando c’è di mezzo un problema fisico, per un atleta di alto livello, bisogna avere la pazienza di recuperare bene, di fermarsi, senza forzare i tempi". Lo ha detto Adriano Panatta, leggenda del tennis azzurro, a proposito dell'infortunio al ginocchio di Sinner.

Panatta ha aggiunto: "Jannik è giovane, ha ancora tantissimi anni davanti e sono convinto che tornerà più forte di prima. Adesso deve pensare soltanto a curarsi e a stare bene. Gli faccio un grande in bocca al lupo per il recupero e spero di rivederlo presto in campo".

Barazzutti: "Sinner? Giusto fermarsi"

In mattinata, l'infortunio del fuoriclasse azzurro era stato commentato all'Adnkronos anche dall'ex capitano azzurro di Coppa Davis Corrado Barazzutti: "Credo che Jannik abbia preso la decisione giusta, di concerto con i medici e con il suo team. Evidentemente il problema al ginocchio destro è un infortunio particolarmente serio visto che lo tiene fermo da 3 mesi e purtroppo lo terrà fermo per altri tre. La speranza è che guarisca in tempo per essere al top per l'Australian Open e che sia subito competitivo come lo è sempre stato in questi ultimi anni".

Sinner ripartirà a gennaio in Australia probabilmente con un altro allenatore al posto di Darren Cahill. "Questo lo vedremo, è da un po' che Cahill dice di volersi fermare ma poi torna sui suoi passi. I nomi che si fanno per sostituirlo come quelli di Magnus Norman o Juan Carlos Ferrero sarebbero delle ottime soluzioni. Deciderà Sinner con Simone Vagnozzi e il resto del team, credo verrà scelto il tecnico con il quale creare la stessa alchimia umana che c'è con il coach australiano".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Jannik Sinner Adriano Panatta Corrado Barazzutti infortunio Sinner
Vedi anche
Rispunta il disturbatore tv Paolini, l'appello a Malagò: "Riporti l'Italia al Mondiale" - Video
Karl Deisseroth annuncia ai figli la vittoria del Nobel, la reazione è emozionante
L'affondo di Bertinotti: "In Italia frattura tra politica e popolo, Vannacci? Pessimo" - Video
Fini: "Remigrazione è una battuta d'operetta, Italia affronti tema integrazione" - Video
'Maschi Veri 2', il cast torna su Netflix: "La vera sfida è crescere uomini diversi" - Video
Torino, gli studenti occupano l'istituto Lagrange - Video
Sinner, stagione 2026 è finita: "Ho bisogno di cure per il ginocchio". Il video annuncio
News to go
Legge elettorale, fiducia su tre articoli
Termoli, furgone finisce in mare e muore il conducente - Video
Legge elettorale, sesto giorno di digiuno per Magi: "Scritto a Mattarella ragioni della mia iniziativa" - Video
Oltre 70 pappagalli e 300 tartarughe stipati in un'auto, maxi sequestro in Sicilia - Video
News to go
Ue, prezzi case +4,7% nel secondo trimestre


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza