Paolini, malessere fisico agli Australian Open: cos'è successo contro Jovic

Problema intestinale per la tennista azzurra

Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
23 gennaio 2026 | 08.07
Redazione Adnkronos
Problemi per Paolini agli Australian Open 2026. Nella sfida di oggi, venerdì 23 gennaio, contro la statunitense Iva Jovic, valida per il terzo turno dello Slam di Melbourne, la tennista azzurra è stata colpita da un malessere fisico nel corso del primo set, chiedendo l'intervento in campo dello staff medico del torneo.

Paolini si è cominciata a toccare la zona dell'addome, lamentando un problema intestinale per quello che sembra un problema di digestione, lontano quindi dal malessere che aveva colpito nei giorni scorsi Cobolli prima e Darderi poi. All'azzurra è stata data una pasticca ed è tornata in campo, salvo poi correre in bagno al termine del primo set, perso nettamente 6-2.

