Si ferma in semifinale la corsa di Jasmine Paolini al torneo Wta 1000 di Miami (cemento, montepremi 8.963.700 dollari). La toscana, numero 7 del mondo e 6 del seeding, cede alla bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del ranking Wta e prima testa di serie, con il punteggio di 6-2, 6-2 in 1h11'. Sabalenka affronterà in finale la vincente tra la statunitense Jessica Pegula, numero 4 del mondo e del tabellone e la filippina Alexandra Eala, numero 140 del ranking e grande sorpresa del torneo che si sfideranno nella notte italiana.