L'ex centrocampista della Roma ha trionfato con gli Xeneizes nella Copa Sudamericana
Paura per Leandro Paredes in Argentina. L'ex centrocampista della Roma aveva appena festeggiato la vittoria della Copa Sudamericana, con gli Xeneizes che hanno battuto per 2-0 i brasiliani dell'Atletico Mineiro, è svenuto durante l'intervista post partita.
Il centrocampista, che in Italia ha giocato anche con la maglia della Juventus, si è mostrato in televisione durante l'intervista visibilmente provato in volto e con il fiato corto, iniziando a rispondere con lucidità e analizzando la partita.
TRANQUILIDAD, PAREDES YA ESTÁ BIEN. SE DESMAYÓ DEL CALOR. https://t.co/YvkHYZ2vKQ— mattsalic (@mattsalic) November 22, 2026
A un certo punto però gli occhi di Paredes si sono chiusi e l'argentino è crollato a terra svenuto, probabilmente a causa del caldo. proprio davanti al giornalista, che è subito intervenuto per soccorrerlo.