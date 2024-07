In Francia sono in tutto 402 gli atleti, dopo il forfait di Sinner, pronti a recitare un ruolo da protagonisti

Da Antonella Palmisano nell'atletica a Thomas Ceccon nel nuoto, da Vito Dell'Aquila per il taekwondo a Ruggero Tita e Caterina Banti per la vela. Sono questi alcuni dei nomi degli atleti italiani ai vertici delle classifiche stagionali mondiali nelle rispettive discipline a caccia di una medaglia nelle Olimpiadi di Parigi 2024.

In tutto l’Italia porta in Francia 402 atleti, dopo il forfait di Sinner: 208 uomini e 194 donne pronti a recitare un ruolo da protagonisti in 34 discipline.. Tra i più attesi, ci sono i campioni che hanno già fatto la storia dello sport italiano, ma anche giovani promesse pronte a sorprendere e affermarsi a livello mondiale.

Team da record

La cifra consente all’Italia Team di superare il precedente primato di Tokyo 2020 (384 atleti di cui 197 uomini e 187 donne). Il più giovane in assoluto è il nuotatore Carlos D’Ambrosio, che lo scorso 5 febbraio ha compiuto 17 anni, mentre al femminile c'è la ginnasta Manila Esposito, nata il 2 novembre 2006.

Il più longevo, invece, è il tiratore Giovanni Pellielo, che gareggiando nel trap vivrà la sua ottava Olimpiade con la maglia azzurra eguagliando i fratelli Piero e Raimondo d’Inzeo (sport equestri), presenti nelle edizioni dal 1948 al 1976, e Josefa Idem (canoa), che però prese parte a Los Angeles 1984 e a Seoul 1988 difendendo i colori della Germania Ovest prima di inanellare sei partecipazioni consecutive con l’Italia. Gli azzurri qualificati per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono 403 (209 uomini, 194 donne) in 34 discipline.