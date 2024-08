Le Olimpiadi di Parigi 2024 terminano con una suggestiva cerimonia di chiusura, il testimone passa a Los Angeles 2028. Nello show che fa calare il sipario sui Giochi, tra gli atleti e le star che si alternano sul palco spunta un 'eroe' a sorpresa.

Shoutout to the guy just casually eating noodles during the orchestra performance in the #ClosingCeremony pic.twitter.com/IkfYK2FFUx