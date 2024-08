Italia medaglia d'argento nel fioretto maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli azzurri Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi vengono sconfitti dal Giappone, che si impone 45-36 L'ultima gara della scherma porta la 22esima medaglia per la spedizione azzurra ai Giochi: 7 ori, 10 argenti e 5 bronzi.

La finale

Marini apre contro Takahiro Shikine, che archivia il primo parziale per 5-3. Bianchi nel secondo assalto ricuce il gap (7-7) prima che Kazuki Iimura riporti il Giappone sul +3 (10-7). E' Macchi, nel terzo round, a provare a ricucire contro Kyosuke Matsuyama. Il toscano mette a segno un parziale di 7-5 e riporta gli azzurri in scia (14-15). Bianchi trova il pareggio contro Shikine (18-18) e poi prende il largo con un parziale di 6-3 che regala 2 lunghezze di vantaggio all'Italia (20-18).

Marini e Matsuyama danno vita ad un duello equilibrato (5-5) che non cambia la situazione (25-23). Pesa il passaggio a vuoto di Macchi, che incassa un pesante 3-7 contro Iimura: il Giappone torna a condurre per 30-28. Bianchi sale in pedana contro Matsuyama e dopo aver concesso una stoccata si fa male al polso destro. L'azzurro prosegue e recupera una 'botta' (34-35). Nel penultimo round, ecco i sostituti: Foconi si trova davanti Yudai Nagano, che si presenta con un pesantissimo 5-0 e consente ai nipponici di volare verso l'oro con il parziale di 40-34. Iimura deve amministrare un ampio vantaggio nell'ultimo assalto contro Marini e chiude in scioltezza: 45-36.