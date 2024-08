Parigi 2024, Italia-Turchia 3-0: azzurre pallavolo in finale per oro

L'Italia vola in finale nella pallavolo femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre, per la prima volta in finale ai Giochi, oggi in semifinale battono la Turchia 3-0 (25-22, 25-19, 25-22 ) e domenica sfideranno gli Stati Uniti per la medaglia d'oro. La Nazionale del ct Velasco arriva al match decisivo dopo una prestazione perfetta.

La partita

L'Italia stecca in ricezione e in attacco: la Turchia ringrazia e scappa (9-5) con il primo allungo del match, costringendo Velasco a chiamare time out. Le azzurre tornano in carreggiata riducendo il gap con gli attacchi di Egonu e Sylla (13-12) e completando l'aggancio (14-14). Un paio di sbavature dell'Italia regalano un nuovo vantaggio alle campionesse d'Europa (16-14) in un match che alterna grandi giocate a contrasti caotici a rete, con conclusioni improvvisate. L'ace di Sylla vale il nuovo pareggio (16-16), il muro di Danesi innesca il sorpasso (17-16) e la fuga (20-16). La Nazionale alza il muro e chiude 25-22: primo set tricolore.

Il secondo parziale inizia all'insegna dell'equilibrio (7-7) complici un paio di chance che l'Italia non sfrutta. Le azzurre sono bravissime a evitare il mini-break turco con la splendida difesa di Bosetti e il muro di Orro (8-8). Si procede di pari passo, con alternanza di leadership. Il talento di Egonu stoppa il tentativo di allungo turco (12-14) e propizia il sorpasso azzurro (17-15) perfezionato dalla potenza di Antropova. La Turchia rimane in partita, registra la difesa e ricuce lo strappo (18-18). Ci pensa Antropova a martellare per la nuova fuga italiana (21-18) e a chiudere i conti con un servizio vincente (25-19).

La Turchia rimane agganciata al match, innesca Vargas con continuità e trova lo spunto per il primo mini-break (12-9). L'Italia resta in scia, sprecando occasioni per la rincorsa quando Antropova viene servita con poca precisione. Gli errori si pagano, la Nazionale deve di nuovo rincorrere (12-15 e poi 14-17). Il muro azzurro firma la parità (18-18) e poi l'uno-due di Egonu vale l'ennesimo aggancio. Arriva il momento del muro di Fahr, che si alza per il 23-22 e poi per il 24-22: doppio match point, basta l'attacco di Sylla per chiudere i conti. L'Italvolley vola in finale.